Lokalmatadoren erfolgreich : Elitestutenschau im Landgestüt Zweibrücken

Zweibrücken Heimische Züchter konnten sich bei der jüngsten Veranstaltung in Zweibrücken über einige Erfolge freuen.

Im Freilaufen beziehungsweise Freispringen konnten die Pferde ihre natürliche Bewegung in der kühlen Reithalle ausspielen. Anschließend wurden sie auf dem Trab- und Schrittring an der Hand vorgestellt, um ihren Körperbau und ihre Ausstrahlung erneut unter die Lupe zu nehmen.

Mit seiner Einschätzung, dass die Stute Fine Farina aus der Zucht der Reitnauer GbR vom Berghof-Einöd zu den Favoritinnen zählt, lag der Vereinsvorsitende, Achim Bauer vom Scharrhof goldrichtig. Die elegante Tochter aus Reitnauers bereits als Fohlen und später als Zuchtstute siegreichen Fine Sierra siegte bei den dreijährigen, dressurbetonten Stuten. Viertbeste wurde Topina S von der Zuchtgemeinschaft Schatzmann in Waldfisch-Burgalben.

Die beiden Pferdedamen führten das Lot der springbetonten Stuten an vor Zaira aus der Zucht der Familie Mayer in Knopp-Labach auf dem Silberrang und der Stute Camilla, gezogen von Karsten Schäfer in Käshofen. Somit waren die Treppchenplätze bei den springbetonten Stuten sowie die Siegerpodeste bei den Dressurstuten und die Tagessiegerin von Stuten aus dem Zuchtgebiet Zweibrücken und Umgebung besetzt. Welch ein Erfolg!