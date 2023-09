Elisabeth Schael und Gabi Mihic-Grimbach zeigen Werke im Mannlichhaus Gedanken über die Kreativität

Elisabeth Schael lebt und arbeitet als freischaffende Künstlerin in ihrem Atelier in Großbundenbach. Sie absolvierte das Grund- und Hauptstudium der Malerei an der Europäischen Kunstakademie in Trier. Ihre Dozenten waren international anerkannte Künstler, unter anderem war sie Schülerin von Professor Markus Lüppertz und Professor Giselbert Hoke. Sie kann Teilnahmen an Kunstmessen und Ausstellungen unter anderem in Kanada, Frankreich, Luxemburg und den USA vorweisen. Sie arbeitet überwiegend in der abstrakten Malerei. Diese Art von Kunst zeichnet sich durch die Freiheit der Farben, der Formen und natürlich des Themas aus. „Meine Werke sind Momentaufnahmen meines Befindens und der Entwicklungsprozess beginnt schon beim Richten der Arbeitsmaterialien“, erläutert sie ihre Verbundenheit mit dem entstehenden Werk. Oft führe sie beim Fließenlassen der Farben ein Gespräch und trete in einen Dialog mit Leinwand und Farbe. Sie arbeite am liebsten an mehreren Werken gleichzeitig, wodurch sich die Entstehung eines Bildes über mehrere Wochen hinziehen könne. Auf einen bestimmten Stil will sich Elisabeth Schael nicht festlegen. Jedes Werk besitze ein oberflächlich verdecktes Eigenleben, dem nachzuspüren sei ein Teil des Reizes jeder Bildbetrachtung.