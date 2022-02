Elisabeth Beck lädt zur Pamperskirche ein : Online-Fasching mit Carlos und Wolle

Zweibrücken Damit zumindest die kleinen Kinder und ihre Familien eine Faschingsfreude haben, haben die Kirchen im Dekanat Zweibrücken vorgesorgt. Familienpfarrerin Elisabeth Beck und ihr Kirchenkater Carlos feiern live Fasching mit der Pamperskirche. Auf www.kinderinzweibruecken.de laden Lämmchen Wolle und seine Freundin Mahndy zu einer Fasenachtsfeier ein. Natürlich auch zum Mitmachen.

Für den Fall, dass Fasching auch in diesem Jahr wieder ausfällt, haben Elisabeth Beck und Carlos vorgesorgt. Für diesen Sonntag, 13. Februar, um 16.30 Uhr, laden die Familienpfarrerin im Dekanat Zweibrücken und ihr Kirchenkater zu einer lustigen Faschings-Pamperskirche ein und zwar online, per Zoom.

Carlos hat sich schon vorbereitet. Er hat die große Verkleidungskiste herausgekramt und tatsächlich ein witziges Kostüm gefunden. Dabei zeigt er, dass an Fasching nicht mal der Spruch „wie Hund und Katze“ gilt, denn der Kater verwandelt sich in Bello, einen schwarz-weiß-gefleckten Dalmatiner. Ob Elisabeth Beck sich wirklich mit dem peppigen Fransen-Strohhut zufrieden gibt? Jedenfalls sollen sich auch die Kinder, Geschwisterkinder und natürlich die Eltern verkleiden, wenn sie zur Pamperskirche im heimischen Wohnzimmer kommen.

Die Geschichte handelt von Zachäus. Weil er so klein ist und ganz hinten steht, kann er Jesus nicht sehen. Doch zum Schluss ist alles gut und es wird kräftig gefeiert. Den Einladungslink zur Zoom-Sitzung bekommen die Familien wieder entweder per Mail unter Elisabeth.Beck@evkirchepfalz.de oder über PN beim Messenger in www.facebook.com/KirchenkaterCarlos.de.