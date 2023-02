Und Zulassungs-Boom in Zweibrücken : Outlet an der Spitze bei Elektroauto-Ladesäulen

Bei der Präsentation der neuen Ladesäulen im Zweibrücken Fashion Outlet, von links Center Director Uli Nölkensmeier, Oberbürgermeister Marold Wosnitza und Pfalzwerke-Abteilungsleiter Witold Kreutz. Dahinter Wosnitzas Elektro-Dienstwagen, ein schwarzer Skoda Enyaq. Er komme gerade von einem Termin aus Mainz, da könne man die Ladegelegenheit gut brauchen, sagte der OB. Auch viele Outlet-Kunden kommen von weit her. Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Nirgendwo sonst in Rheinland-Pfalz können so viele Elektroautos gleicheitig tanken wie nun im Zweibrücken Fashion Outlet. Darüber freut sich Oberbürgermeister Wosnitza auch wegen des 2022 drastischen Anstiegs der Zahl der E-Autos in der Stadt.

Der Elektrauto-Boom hat Zweibrücken erreicht – und das gewaltig. Darüber informierte Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) anlässlich der Vergrößerung des Ladesäulen-Parks im Zweibrücken Fashion Outlet.

Und lieferte danach über seinen Pressesprecher genaue Zahlen: Am 31.12.2021 waren 277 reine Elektroautos in Zweibrücken zugelassen, außerdem noch 487 Hybride. Ende 2022 waren es bereits 454 reine Stromer und 709 Hybride. Damit ist innerhalb nur eines Jahres die Zahl der reinen Elektroautos in Zweibrücken um 64 Prozent in die Höhe geschnellt.

In seinem Grußwort bei der Feier vorm Outlet am Donnerstagnachmittag sagte Wosnitza: „Der Bedarf an Ladesäulen ist riesengroß.“ Die Stadt habe mittlerweile erkannt, dass für die Umstellung auf Elektromobilität eine gute Ladesäulen-Infrastruktur entscheidend sei. „Das war nicht von Anfang an so. Wir hatten anfangs massiven Nachholbedarf.“ Der von den Pfalzwerken direkt vor dem Outlet-Eingang am Welcome Center installierte Ladesäulen-Park „ist jetzt die Krone“. 17 Säulen mit 34 Ladepunkten für Autos – so viel auf einem Gelände gebe es sonst nirgends in Rheinland-Pfalz.

Das Outlet liegt auf dem Gelände eines ehemaligen US-Luftwaffenstützpunkts. „Das war schon immer ein Ort hier oben, wo viele Veränderungen angestoßen wurden“, erinnerte Wosnitza an die erfolgreiche Konversion hin zu zivilen Nutzungen, nun passe auch der Riesen-Ladepark „als wichtiges Innovationsangebot wunderbar“ hierhin. Wosnitza dankte dafür dem Outlet und insbesondere den Pfalzwerken – auch in seiner Eigenschaft als stellvertretener Vorsteher des interkommunalen ZEF (Zweckverband Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken).

Wie Stadtsprecher Jens John nach der Eröffnungsfeier ergänzend mitteilte, bieten in Zweibrücken die Stadtwerke an neun verschiedenen Standorten 35 Ladepunkte.

Die Pfalzwerke haben in Zweibrücken nach eigenen Angaben bereits sechs Ladepunkte am Globus-Baumarkt – und für die Kubota-Flotte ein firmeninternes Angebot.

Die ersten Ladesäulen der Pfalzwerke vorm Outlet waren vor fünf Jahren installiert worden, elf neue wurden am Donnerstag feierlich eröffnet. Je nach Bedarf werde es am Outlet weitere Ladesäulen geben, kündigte Witold Kreutz an, Pfalzwerke-Vertriebsleiter im Bereich Energiedienstleistungen. Die Netzstruktur und Leerrohre seien bereits gerüstet, so Kreutz in seiner Rede, in der er die Baustelle augenzwinkernd „als richtig langweilig“ bezeichnete, „denn es gab keine Bauverzögerungen“. Auf Merkur-Nachfrage ergänzte Kreutz: „Wir sind kurz vor der vierten Ausbaustufe.“ Vielleicht sogar schon dieses Jahr könnten noch ungefähr zehn Säulen mit zwanzig Stromzapfpunkten hinzukommen.

Die Pfalzwerke sind auch bundesweit mit Ladeparks aktiv und nach eigenen Angaben in Deutschland unter den fünf größten Anbietern. Deutschlandweit sei das Outlet der größte Pfalzwerke-Ladepark.

Zahlen könne man beim Stromtanken mit allen gängigen Ladekarten und Apps, in Vorbereitung seien auch Kreditkarten-Zahlungen, sagte Kreutz auf Frage unserer Zeitung. Die Ladepunkte hätten teils unterschiedliche Technik, sodass Elektroautos aller Marken und Generationen problemlos laden könnten.

Wie Kreutz hob auch Center Director Uli Nölkensmeier in seiner Rede hervor, dass die Pfalzwerke-Zapfsäulen 100 Prozent Ökostrom bieten. Nölkensmeier: „Wir legen bei VIA Outlets (Muttergesellschaft des Zweibrücken Fashion Outlet, Anm. d. Red.) viel Wert auf Nachhaltigkeit. Wir freuen uns auch für die Region, dass wir den Abdruck eines grünen Fußes hinterlassen können.“ Die Pfalzwerke-Zapfsäulen würden „von den Kunden schon sehr gut angenommen“.

In der Pressemappe ergänzte das Outlet, es gebe auch Ladestationen für Fahrräder, und man baue auch nachhaltig: „Auf dem Dach des derzeit entstehenden Restaurants Five Guys befinden sich Sonnenkollektoren.“ Weitere Maßnahmen wie begrünte Dächer „sollen die Biodiversität der Region rund um Zweibrücken erhalten und fördern“.