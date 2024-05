Gespräch abgebrochen Eklat bei Tadano-Verhandlung mit Betriebsrat über Stellenabbau in Zweibrücken

Betriebsrat und IG Metall schrieben in einem Aushang an die Mitarbeiter: „Gegen Mittag wurde der Termin mit dem Arbeitgeber unterbrochen. Grund waren zahlreiche Mitarbeiter, die vor dem Betriebsratsbüro ein Zeichen gesetzt haben und vom Betriebsrat informiert werden wollten. Betriebsrat und IG Metall haben spontan über den Verlauf des zweiten Gesprächstermins berichtet. Dies hat dazu geführt, dass anschließend der Arbeitgeber diesen Termin abgebrochen hat.“ Zudem kritisierten die Arbeitnehmervertreter, dass einige Fragen nicht umfassend beantwortet wurden und vor allem, dass die Strategie, die die Zukunft des Standortes Zweibrücken sichern solle, unklar sei. Auch seien nur Fragen zu Tadano-Demag in Zweibrücken beantwortet worden, nicht aber zu Tadano-Faun im bayerischen Lauf (wo Tadano bekanntlich sogar ausbauen möchte).