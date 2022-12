Zweibrücker Händler zur Energiekrise : Abschließen allein kann die Lösung nicht sein

Zweibrücken Vom Handelsverband Rheinland-Pfalz kam Anfang Dezember der Denkanstoß, Einzelhändler sollten im Zuge der Energiekrise über kürzere Öffnungszeiten nachdenken. In Zweibrücken sieht man den Vorschlag kritisch. Von den Befragten öffnet nur der CAP-Markt kürzer im neuen Jahr.

Später öffnen, früher den Laden schließen oder vielleicht sogar einen Tag in der Woche schließen. Diese Vorschläge, die der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Rheinland-Pfalz, Thomas Scherer, Anfang Dezember geäußert hat, als Antwort auf die Energiekrise (wir berichteten) stößt in Zweibrücken auf ein geteiltes, überwiegend ablehnendes Echo.

Als Reaktion auf die stark gestiegenen Energiekosten wird von den vom Merkur Befragten nur der Cap-Markt in der Hallplatz-Galerie im neuen Jahr seine Öffnungszeiten anpassen. Unter der Woche will man eine halbe Stunde später jeden Tag öffnen und auch eine halbe Stunde früher den Laden schließen, wie Markus Matheis von der Heinrich-Kimmle-Stiftung erklärt. „Die halbe Stunde am Abend lohnt sich in der Winterzeit einfach nicht“, sagt Matheis mit Blick auf die stark gestiegenen Energiekosten. Samstags soll der Cap-Markt ab Januar nicht nur eine halbe Stunde später öffnen, sondern auch eine Stunde früher als bisher schließen. Statt um 16 Uhr ist dann schon um 15 Uhr Ladenschluss. Von den um 6,5 Stunden verkürzten Öffnungszeiten verspricht man sich laut Matheis, dass diese die gestiegenen Energiekosten wenigstens teilweise kompensieren können. Gleichzeitig will die Stiftung jedoch auch in die Kühltechnik des Supermarkts investieren, um diese energieeffizienter zu machen.