Einwohnerfragestunde im Stadtrat Stadt greift Bürger-Anregungen auf

Die Bürgerin Karin Grgic hatte gleich zwei Verschönerungs-Anregungen und gefragt, ob die Stadt zwei heruntergekommene Plakatschilder an der Parkhaus-Hallplatz-Einfahrt (Stadtplan und Parkmünze-Werbung) erneuern könne und in der Poststraße derzeit ungenutzte kleine Erdflächen kostengünstig bepflanzen, zum Beispiel mit Lavendelbüschen. Die Beigeordnete Rauch antwortete, Stadtwerke und UBZ griffen die Hinweise sehr gerne auf. Allerdings brauche beides noch etwas Zeit, auch weil in der Poststraße wegen einer Baumaßnahme „eventuell größere Veränderungen“ bevorstünden.