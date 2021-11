Idee von Bürgern : Eintrittsgeld für den Weihnachtsmarkt?

Sollte für den Besuch des Weihnachtsmarktes in Zweibrücken dieses Jahr ein Eintrittsgeld verlangt werden? Diesen Vorschlag einiger Bürger in den Sozialen Netzwerken hält Organisator Heiko Saberatzky zumindest für überlegenswert. Und Grünen-Stadtrat Patrick Lang lobt: „Die Idee finde ich gut.“ Foto: dpa/Friso Gentsch

Zweibrücken Organisator Saberatzky sagt, Idee von Bürgern, Eintritt zu kassieren und so Aufwand für bewachten Budenzauber zu bestreiten, sei überlegenswert. Doch würden so die Mehrkosten nicht gedeckt. Auch Grünen-Stadtrat Lang lobt Idee.

Der Merkur-Aufmacher zu diesem Thema sorgte in den Sozialen Netzwerken für reichlich Diskussionen. Ein Schwerpunkt war der Vorstoß von Patrick Lang (Grüne); der hatte im Stadtrat angefragt, ob die Stadt und der Organisator nicht doch zweigleisig planen könntren? Also nicht nur als „Null-G-Markt“ sondern auch als 2G- (geimpft/genesen)) oder 3G- (geimpft/genesen/getestet) Markt?

Ein Batzen Geld, das sehen auch die Kommentatoren in den Sozialen Netzwerken ein. Einige von ihnen bringen eine neue Idee ins Spiel: Warum nicht Eintrittsgeld verlangen – und damit die Mehrkosten tragen? Oder wenigstens einen Teil davon? Die Stadt könnte dann den Rest dazuschießen, so die Überlegung.

Heiko Saberatzky findet die Idee gar nicht so schlecht. Doch rechnet er damit, dass dies die Mehrkosten nicht auffangen werde. Sicher: Insgesamt würden an den beiden Wochenenden insgesamt mehrere tausend Besucher kommen. Aber auch wenn jeder von ihnen drei Euro Eintritt zahlen würde – das würde die 20 000 Euro Mehrkosten nicht decken. Saberatzky sagt, die Stadt müsse dann die Differenz ausgleichen. OB Wosnitza hatte am Montag auf Anfrage grundsätzlich erklärt, es müsse erst einmal der neue Corona-Gipfel zwischen Bund und Ländern am Donnerstag abgewartet werden. Dann werde man sehen, ob und wie die Weihnachtsmärkte denn überhaupt stattfinden könnten.