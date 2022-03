Südwestpfalz : Etliche neue Corona-Fälle in Heimen, Kitas und Schulen

Das Wichern-Haus in Zweibrücken. Foto: Tielke Foto: Nico Tielke

Südwestpfalz Zu beklagen gibt es auch vier weitere Todesfälle, darunter ein Mann aus Zweibrücken.

Bis Dienstagmittag wurden im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes seit dem Vortag 370 weitere positive Corona-Tests registriert. 94 dieser Fälle wurden aus Zweibrücken gemeldet, 14 aus Contwig, 10 aus Bechhofen, 7 aus Kleinsteinhausen, jeweils 5 aus Hornbach und Krähenberg, jeweils 4 aus Großsteinhausen, Dellfeld und Wallhalben, jeweils 3 aus Wiesbach und Riedelberg, jeweils 2 aus Walshausen, Althornbach und Reifenberg, jeweils einer aus Knopp-Labach, Maßweiler, Schmitshausen, Großbundenbach und Kleinbundenbach.

Die seit 7. März geltende Einschränkungen für Besucher im Johann-Hinrich-Wichernhaus in Zweibrücken wurde in zwei Wohnbereichen bis 25. März und in einem weiteren Wohnbereich bis 29. März verlängert. In der Awo Zweibrücken gilt die Verlängerung der Besuchseinschränkung bis zum 1. April für das ganze Haus.

Auch aus zahlreichen anderen Einrichtungen in der Region wurden weitere positive Tests gemeldet. Unter anderem aus den Kindertagesstätten Contwig, Dellfeld und Großbundenbach sowie in Zweibrücken den Kitas Klitzeklein und Sonnenschein, vom Helmholtz-Gymnasium, der Thomas-Mann-Grundschule, der Breitwiesen- und der Pestalozzi-Schule, der BBS Zweibrücken, der IGS Contwig sowie der Grundschule in Rieschweiler-Mühlbach.

Dem Gesundheitsamt liegen die Informationen von vier weiteren Todesfällen im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion vor. Von den vier Männern war einer aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben im Alter zwischen 75 und 80 Jahren mit Corona verstorben; einer aus Zweibrücken verstarb im Alter zwischen 75 und 80 Jahren, unklar ob mit oder an den Folgen einer SARS-CoV-2 Infektion; und aus Pirmasens verstarb ein Mann im Alter zwischen 85 und 90 Jahren und einer im Alter zwischen 80 und 85 an den Folgen einer SARS-CoV-2 Infektion. Nur für den letztgenannten liegt der Impfstatus mit drei Impfungen vor, in den anderen Fällen ist dies nicht bekannt.

Stand Dienstag waren insgesamt 39 Patienten aufgrund von COVID-19 stationär in den drei Krankenhäusern im Bereich des Gesundheitsamtes Südwestpfalz gemeldet. Zwei Patienten wurden auf der Intensivstation behandelt, davon einer beamet. Für das Krankenhaus Zweibrücken nimmt das Krankenhaus in Landstuhl innerhalb eines Verbundes Corona-Patienten stationär auf. In Zweibrücken sind in der Regel lediglich intensivmedizinisch zu behandelnde Corona-Patienten aus dem Gesundheitsamtsbezirk hospitalisiert.