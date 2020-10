Stadtgrün-Aktion in Zweibrücken : „Einheitsbuddeln“: Wanderbäume werden vorm Helmholtz verwurzelt

Zweibrücken Am 3. Oktober ist das Finale der Zweibrücker „Stadtgrün“-Aktionen. Bürger können aber noch weiter mitmachen.

Am Samstag, 3. Oktober, 11 Uhr ist es soweit. Die Zweibrücker Wanderbäume haben ihren endgültigen Platz zum Anwurzeln gefunden. „Sie werden auf dem Lehrerparkplatz des Helmholtz Gymnasiums platziert und dort mit Hilfe des UBZ, des THW und der Projekt-Gruppen, unterstützt von Oberbürgermeister Wosnitza, eingepflanzt“, teilte Citymanagerin Petra Stricker am Donnerstag mit.

Rückblick: In den vergangenen Monaten fanden in Zweibrücken vielfältige Aktivitäten zum Thema „Stadtgrün“ statt. Sie wurden über das Stadtbauamt in Zusammenarbeit mit Christian Kotremba (Klimawandel RLP), der Initiative „ZW-vernetzt“ und weiteren engagierten Gruppen organisiert. Neben den Wanderbäumen waren das zum Beispiel Renaturierungen von Schottergärten, Blumenzwiebeln-Pflanzaktion durch die Zweibrücker Erstklässler, eine Dachbegrünung in der Storchenstraße oder den Verkauf von Baumsetzlingen für das „Einheitsbuddeln“.