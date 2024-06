Eine Drohne für den ASB Zweibrücken Moderne Hilfe bei der Suche nach Vermissten

„Als Hilfsorganisation bekommen wir natürlich besondere Konditionen, weshalb uns der Pick-up nur runde 48 000 Euro gekostet hat“, verrät der ASB-Vorsitzende Rolf Franzen, was in Relation zum Normalpreis sehr günstig sei. „Zuschüsse kriegen wir aber nicht“, betont Franzen und erläutert: „Das Auto ist hervorragend ausgestattet mit hoher Ladekapazität und Zugkraft und natürlich dank Allrad und hohem Radstand in der Lage, in unwegsamem Gelände gut durchzukommen. Für uns im Katastrophenschutz eine sehr sinnvolle Investition, was sich bereits beim ersten Einsatz im Pfingsthochwasser gezeigt hat.“