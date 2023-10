570 Prozent mehr Einbürgerungsanträge in Zweibrücken Deutsch werden ist so beliebt wie noch nie

Bürgernah-Fraktionschef Dirk Schneider fragte, ob es mehr Anträge geben werde durch die gesetzlichen Änderungen des Einbürgerungsrechts. Michel Rastoul, „Ausländerwesen“-Sachgebietsleiter im Ordnungsamt, antwortete, bisher müsse man acht Jahre in Deutschland gelebt haben (in Ausnahmefällen auf sechs verkürzbar), um Deutsche/r zu werden – künftig seien es nur noch sechs Jahre (verkürzbar auf drei, bei allerdings erhöhten Sprachanforderungen). Dadurch könnte es ungefähr 300 mehr Antragsberechtigte in Zweibrücken geben. Zudem lebten teils schon seit drei Generationen in Zweibrücken vor allem viele Türken und Russen, die früher keine deutsche Staatsbürgerschaft beantragt hätten, weil sie dann ihre alte Staatsbürgerschaft aufgeben mussten. Durch die erleichterte Doppelstaatsbürgerschaft rechnet Rastoul mit etlichen Einbürgerungsanträgen, „das wird aber in vier bis fünf Jahren abebben“. Ordnungsamtsleiter Stefaniak sagte, insbesondere „von Türken, die auch Deutsche werden wollen, haben wir schon viele Anfragen“.