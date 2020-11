Zweibrücker Polizei sucht Zeugen : Einbrüche in drei Gartengrundstücke

Zweibrücken Unbekannte Täter verschafften sich am zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, neun Uhr, gewaltsam Zutritt zu drei umzäunten Gartengrundstücken an der Annweiler Straße in Zweibrücken. Auf einem der Grundstücke wurden zwei Gartenhäuser aufgebrochen, wobei bei einem der Einstieg über ein aufgebrochenes Fenster erfolgte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am zweiten Gartenhaus wurde die Tür aufgebrochen. Entwendet wurde nach ersten Feststellungen nichts.

Aus den offenstehenden Gartenhäuschen eines zweiten aufgebrochenen Gartengrundstücks wurde offenbar ebenfalls nichts entwendet, schreibt die Polizei weiter

Das dritte, danebenliegende Gartengrundstück wurde von den Tätern ebenfalls aufgesucht. Zu diesem Zweck trennten die Täter den Maschendrahtzaun zwischen den Parzellen auf.

Auf diesem Grundstück wurde die Fahrerkabine eines verschlossen abgestellten Firmentransporters mit offener Ladefläche aufgebrochen. Die Täter stahlen aus dem Fahrzeuginnenraum insgesamt drei Motorkettensägen der Marken Husqvarna (Modell Rancher), Stihl (Modell 179) und Echo im Gesamtwert von knapp über 1000 Euro.