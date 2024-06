Wer hat flüchtige Täter gesehen? Anwohnerin vereitelt Einbruch

Am Samstag gegen 22.30 Uhr versuchten zwei unbekannte Männer sich in ein Einfamilienhaus in der Sickingerhöhstraße Zutritt zu verschaffen – durch Hochdrücken eines Rollladens an einem Kellerfenster. Dies bemerkte jedoch die aufmerksame Anwohnerin und störte die Männer. Die Täter (beide dunkel gekleidet und schwarze Strickmütze) flohen daraufhin zu Fuß in unbekannte Richtung, berichtet die Polizei. Sie bittet um Hinweise, E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de, Tel. (0 63 32) 97 60.