In Zweibrücker Lammstraße Einbrecher wüten in Friseursalon

Einbrecher verschafften sich am späten Samstagabend über die Hintertür gewaltsam Zutritt zu einem Friseursalon in der Zweibrücker Lammstraße und entwendeten unter anderem hochwertige Friseurutensilien und Bedarfsartikel. Darüber hinaus zerstörten sie zahlreiche Einrichtungsgegenstände und verursachten erheblichen Sachschaden, so die Polizei. Aufgrund verdächtiger Geräusche aus dem Laden zwischen 23 und 23.30 Uhr dürfte der Tatzeitraum eingrenzbar sein. Der Wert des Diebesguts und die Höhe des Sachschadens können noch nicht näher beziffert werdenn, so die Polizei. Sie sucht Zeugen, Tel. (0 63 32) 97 60, pizweibruecken@polizei.rlp.de.