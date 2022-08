Einiges gestohlen : Teurer Einbruch in Westpfalzstadion

Zweibrücken Der Schaden ist vierstellig, so die Polizei.

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag (17./18. August) drangen unbekannte Personen zwischen 23.30 Uhr und 7 Uhr in das Gelände des Zweibrücker Westpfalzstadions ein. Dort hatte zuvor eine Veranstaltung stattgefunden, berichtet die Polizei. Es wurden Biergläser, Stühle, ein Zelt und ein Kühlschrank beschädigt. Weiterhin entwendeten die Täter eine Kühlbox und Spirituosen. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Zweibrücken, unter Telefon (0 63 32) 97 60 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de.