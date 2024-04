Alles durchwühlt Einbruch in Gartenlaube

Unbekannte Täter sind zwischen vergangenem Donnerstag (12.30 Uhr) und Samstag (auch 12.30 Uhr) in eine Gartenlaube im Bereich eines Feldweges parallel zur Steinhauser Straße in Zweibrücken eingebrochen. Zunächst wurde sich gewaltsam Zutritt zu dem Gelände und anschließend in die Gartenlaube verschafft. Dadurch entstand etwa 500 Euro Schaden. Im Inneren wurde alles durchwühlt, jedoch nichts entwendet.