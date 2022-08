Unterer Hornbachstanden / Webenheimstraße : Baucontainer in Zweibrücken aufgebrochen

Baucontainer in Zweibrücken aufgebrochen

Zweibrücken Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In der Zeit Vom 28. Juli ab 16 Uhr bis 29. Juli bis 6.30 Uhr wurde in Zweibrücken im Unterer Hornbachstaden / Ecke Webenheimstraße ein Baucontainer aufgebrochen und Werkzeuge verschiedener Art im Gesamtwert von schätzungsweise 10 000 Euro entwendet, berichtet die Polizeiinspektion Zweibrücken. Sie bittet die Bevölkerung unter Telefon (0 63 32) 97 60 oder per E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de um sachdienliche Hinweise.