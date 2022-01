Zeugen-Suche nach drei Fällen in Zweibrücken : Vandalen oder Einbrecher unterwegs

Zweibrücken Die Polizei berichtet über drei Fälle in den vergangenen Tagen.

Am Samstag (15.1.) kam es in den frühen Morgenstunden zu einer Sachbeschädigung in einem Mehrfamilienhaus in der Landstuhler Straße: Jemand Unbekanntes warf mit einem Backstein eine Küchenfensterscheibe ein und verursachte dadurch 200 Euro Sachschaden, schätzt die Polizei.