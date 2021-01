Pariser Straße in Zweibrücken : Einbrecher in Tabakladen

Zweibrücken Weder gut geplant noch gut ausgeführt war der Einbruch, den die Polizei schnell aufklären konnte.

Das falsche – weil technisch überwachte – Objekt hatten sich drei Täter im Alter von 25, 39 und 54 Jahren am Montag kurz nach Mitternacht ausgesucht. Sie waren in einen Tabakladen in der Pariser Straße eingestiegen, worauf mindestens einer der Täter laut Polizei von innen große Mengen an Zigaretten, ein Geldregister und die Kasse nach draußen übergeben hatten. Dort deponierten sie das Diebesgut zunächst in einer gelben Mülltonne. Als sich mehrere Funkstreifenbesatzungen der Polizeiinspektion Zweibrücken dem Tatort näherten, flüchteten die drei Täter sternförmig vom Tatort, wurden aber allesamt nach Verfolgung zu Fuß von den eingesetzten Kräften gestellt und festgenommen.