Zeugen gesucht : Drei Einbrecher am Bahnhof

Drei Einbrecher am Bahnhof

Zweibrücken Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen, zwei sind noch auf der Flucht.

Drei Männer wurden am Montag kurz vor 18 Uhr dabei beobachtet, wie sie die Tür an einem Nebengebäude des Hauptbahnhofs eintraten. Als sich die alarmierte Funkstreife näherte, erkannten die Beamten aus etwa 100 Metern Entfernung, wie drei dunkel gekleidete junge Männer aus dem Nebengebäude kamen und in Richtung Fruchtschuppenstraße/Luitpoldstraße davonrannten.