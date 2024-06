Mehr als nur Flugbetrieb Beim Flugplatz hinter den Zaun geblickt

„Sie arbeiten am Flugplatz? Da ist doch gar nichts mehr.“ Diesen Satz hört Vanessa Grünagel, Assistenz der Geschäftsleitung des Zweibrücker Flugplatzes, öfters, wenn sie von ihrem Beruf erzählt. Dabei herrscht auf dem Flugplatz noch immer viel Betrieb – allerdings weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit, nachdem keine Urlaubsflieger mehr abheben dürfen. Die rund 2,7 Kilometer lange und 45 Meter breite Start- und Landebahn kann derzeit 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche angeflogen werden.