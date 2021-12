„Ein Funke Hoffnung – ohne Bauern geht es nicht“ : Leuchtende Weihnachtsfreude auf vier Rädern

Nadine Nafziger und Nina Stark freuen sich auf die Leuchtfahrt mit den Kollegen. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Die Leuchtfahrt „Ein Funke Hoffnung – ohne Bauern geht es nicht“ 2021 war ein voller Erfolg. Die begeisterte Freude und die gezeigte Dankbarkeit der zahllosen Zuschauer floss in die Herzen der Landwirte zurück. Dafür lohne sich der bedeutende Aufwand.

Von Cordula von Waldow

„Sie kommen!“ Von weitem bereits kündeten die blauen Lichter des vorausfahrenden Polizeiautos das Nahen der Weihnachts-Leuchttraktoren. Zum Teil seit Stunden, säumten Familien und andere Schaulustige die Straßenränder, um ja die Leucht-Fahrt „Ein Funke Hoffnung – ohne Bauern geht es nicht“ 2021 nicht zu verpassen.

Familie Margin aus Bechhofen hatte sich mit „zehneinhalb“ Personen in drei Generationen gegenüber dem Zweibrücker Hallenbadparkplatz postiert und verbreitete selbst weihnachtliche Stimmung mit Nikolausmützen, mit bunten Lichterketten bespannten Kinderwagen und den selbst gebastelten Leuchtfackeln in Händen. Begeistert wurden diese von Lara und ihrem Bruder Jannik (4) geschwenkt und der Gruß von den Vorbeifahrenden mit lautem Hupen beantwortet. Die Sechsjährige mit dem leuchtenden „Heiligenschein“ auf dem Haupt war besonders begeistert von den leuchtenden Weihnachtsbäumen auf den vielfältig geschmückten Traktoren und den kleinen Geschenken. Denn aus dem verkleideten Leiterwagen reichten die Landwirte Schokoladennikoläuse und Orangen in kleinen Kisten zum Weiterverteilen, wenn der Zug kurz stoppte.

„Oh, wie toll“, rief der Papa immer wieder begeistert, wenn ein neuer Traktor des endlos scheinenden Leucht-Lindwurms ins Blickfeld von Luke (3) und Geburtstagskind Justus (2) kam. „Ganz toll!“, sind Petra Margin und ihre Tochter Verena, voller Lob für das enorme Engagement der Landwirte, besonders, da seit St. Martin alle Veranstaltungen für die Kinder ausgefallen seien. Im vergangenen Jahr hätten sie erst hinterher davon erfahren, doch „wir sind seitdem Fans vom Stockbornger Hof“, berichtet Petra Margin vom dortigen Hofladen. Zudem habe sie viel über die Landwirtschaft in der Region gelernt.

Somit haben die Bauern auch ihr zweites Ziel der Eigenwerbung für ihren Berufsstand und ihre Leistung neben dem Ansinnen erreicht, Freude in die Einschränkungen des Alltags zu bringen.

Arne Eis, Nebenerwerbs-Landwirt vom Rosenhof oberhalb des Ernstweilertals, war zum ersten Mal dabei. Eine ganze Woche lang, jeden Abend zwei Stunden, hatte die gesamte Familie den John-Deere-Traktor geschmückt: Mit einem weiß beleuchteten Tannenbaum auf dem Frontlader, grünen Lichtergirladen, die den Umriss des Fahrzeugs nachzeichneten, hinten einem blauen Eiszapfenregen und einer roten Sternenkette am Schluss. „Und alle vier Räder waren innen bunt blinkend beleuchtet“, ergänzt Arne Eis.

Von 15 bis fast 22 Uhr dauerte für den Zweibrücker die Fahrt. Er strahlt: „Das war ja Wahnsinn: Kinder mit beleuchteten Trettraktoren, Danke-Schilder, so viele Menschen überall an den Straßenrändern, egal wer: Kinder, Senioren im Rollstuhl oder Rollatoren. Da läuft’s dir ja kalt den Buckel runter!“

Auf der Heimfahrt gab es in Stambach noch einmal ein großes Hallo, weil viele Familien in ihren Hofeinfahrten bei Feuertonnen und unter Heizpilzen noch gemeinsam feierten.

So wie er, empfanden alle der mehr als 40 Traktorfahrer sowie ihrer Teams die Wirkung. Orga-Teammitglied Lukas Schehrer bestätigt: „Es war wieder eine sehr gute, gelungene Fahrt.“ Kinder, die mit ihrem geschmückten Tretschlepper gewartet hatten, habe er aus seinem „großen Bruder“ mit Hupen begrüßt. „Die haben sich so gefreut. So konnten wir wenigstens ein bisschen Kontakt aufnehmen.“ Die lauten Hupkonzerte des Leucht-Weihnachtszuges in den Ortschaften wurden mit Winken und Klatschen beantwortet.

So ist für die meisten klar: Wir fahren nächstes Jahr wieder, unabhängig von Weihnachtsmärkten. Auch der Rosenhof will aufrüsten. Arne Eis fohlockt: „Das hat um sich gegriffen!“ Sohn und Schwiegertochter wollen 2022 mitfahren und auch er selbst habe schon Ideen für nächstes Jahr. Was ihn beeindruckt, ist der enorme Zusammenhalt der Landwirte aus der weiten Region.

Wie am Vortag auf dem Stockbornerhof, hatten sich die vielen Traktoren, die Wege bis aus St. Wendel zurückgelegt hatten, diesmal auf dem Hitscherhof gesammelt und formiert. Ausgestattet mit grünen T-Shirts mit der Aufschrift „2021 – Leuchtfahrt“, bekannten sie sich zu der bundesweiten Aktion der Bauern, die den Kindern und dem inneren Kind in jedem Erwachsenen Freude bereiten wollten.

Die mehr als 80 interessierten Schlepperfahrer hatten sich schließlich auf die Touren Pirmasens/Pirmasens Land und Zweibrücken/Zweibrücken Land verteilt. Beim Treffen auf dem Stockbornerhof am Freitag glänzten ihre weihnachtlich herausgebrachten Schlepper im Licht der Nachmittagssonne. „Wie gut, dass es trocken und warm ist. Dann hält der Kleber besser“, freuten sich Monika Stengel und Rainer Stark. Als die Kröppener vor zwei Wochen davon erfuhren, sei sofort klar gewesen: „Wir machen mit!“

Alle Traktoren waren liebevolle mit Lichtern geschmückt und zogen mit vielfältigen Deko-Elementen die Blicke auf sich: Rentiere mit einer weithin schallenden Musikbox, kunstvolle Leuchtnetze an der Rückfront, Farbwechsler-Lichterketten rund um den Traktor, in den Felgen befestigte Blinkketten zauberten eine prachtvolle Weihnachtsstimmung überall. Insgesamt 110 Kilometer, 65 im Raum Pirmasens und 45 im Raum Zweibrücken, hatten die Traktoren allein auf ihrer Leuchtfahrt zurückgelegt, die von weither angerollten deutlich mehr.