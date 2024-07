„Ein Dorf spielt Tischtennis“ beim TTC Mittelbach Mit Geschick, Beinarbeit und Schnelligkeit

Sportlich ging es am vergangenen Samstag in der Turnhalle der Grundschule Mittelbach zu, denn der Tischtennisclub (TTC) des Ortes hatte zu einem besonderen Turnier eingeladen, an dem jeder Interessierte, der gerne Tischtennis spielt, ob in einer aktiven Mannschaft oder als Hobbyspieler teilnehmen konnte.