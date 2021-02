Rechtsstreit um Linksherzkatheter-Messplatz in Ex-Evangelischem Krankenhaus Zweibrücken : Helexier gibt Nardini Angiographiegerät bald zurück

Das Corpus Delicti: Noch steht das Angiographiegerät des Nardini-Klinikums in einem kleinen ungenutzten Behandlungsraum in der ersten Etage des ehemaligen Evangelischen Krankenhauses – fest verankert in Fußboden und Zimmerdecke – und wartet auf den nun von Helexiers Anwalt versprochenen baldigen Abtransport. Foto: Rainer Ulm

Zweibrücken Seitdem der neue Eigentümer des einstigen Evangelischen Krankenhauses das teure Gerät Ende September beschlagnahmt hatte, musste das Nardini-Klinikum seine Patienten für Gefäß-Untersuchungen zur Uniklinik Homburg bringen.

Helexier will das monatelang umstrittene Angiographiegerät ohne Wenn und Aber umgehend an das Zweibrücker Nardini-Klinikum zurückgeben. Das hat Hermann Comtesse, Rechtsanwalt der Eigentümerfirma des ehemaligen Evangelischen Krankenhauses (EvK), am Freitag in einem Gespräch mit dem Merkur versprochen.