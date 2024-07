Tragödie in Zweibrücken Nach Todesschüssen auf Frau (84) stirbt nun auch mutmaßlicher Schütze (88)

In den vergangenen Monaten hatte es bereits mehrere gewaltsame Beziehungs-Todesfälle in Zweibrücken gegeben. Ein 37-jähriger Familienvater soll laut Anklage der Staatsanwaltschaft am 4. Dezember seine 33-jährige Ehefrau im Keller des Wohnhauses in der Ortsdurchfahrt von Zweibrücken-Bubenhausen führt, durch mehrere Messerstiche umgebracht haben – wegen vermuteter Untreue. Am Morgen des für den 16. Juli geplanten Urteils am Landgericht Zweibrücken wurde er tot in seiner Zelle in der JVA gefunden – die Obduktion ergab als Ursache Suizid (wir berichteten).