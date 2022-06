Edeka-Markt im Hilgard-Center : Vor dem Umbau kommt die Rabattschlacht

Info

Was die Preiserhöhungen bei Lebensmitteln angeht, dürfte die schlimmste Phase bereits hinter den gebeutelten Verbrauchern liegen. Diese vorsichtige Prognose wagt zumindest Dieter Ernst, Leiter der beiden Edeka-Märkte in Zweibrücken. „Ich denke, die Preisanhebungen haben wir – auf breiter Front – mittlerweile hinter uns“, sagt er im Gespräch mit dem Pfälzischen Merkur. „Die meisten Lieferanten haben schon ihre Erhöhungen draufgeschlagen.“ Ein wichtiger Treiber für die Inflation seien Rohstoffengpässe gewesen. Solange der Krieg in der Ukraine andauere, werde sich an diesem Engpass wohl auch nicht viel ändern, fürchtet er. Aber Ernst bietet auch einen Lichtblick: „Wenn der Krieg endlich zu Ende ist, wenn das schlimmste überstanden ist, gibt es sicher auch wieder eine Korrektur nach unten.“ Das könne aber dauern, Ernst schätzt, dass es bis zu einem Jahr nach Kriegsende dauern könnte, bis diese Korrektur spürbar ist. Er merkt an, auch er habe in den vergangenen Wochen Hamsterkäufe in seinen Märkten beobachtet. Vor allem Sonnenblumenöl und Stangenfett seien stark gefragt gewesen – Toilettenpapier diesmal übrigens nicht. Ernst bedauert, dass die Verbraucher gerade beim Sonnenblumenöl „massive Preiserhöhungen“ hinnehmen mussten. „Das war schon heftig. Vorher kostete die Flasche 1,49 oder 1,79 Euro – jetzt sind es 3,99 Euro. Aber wir sind nicht daran schuld, wir haben da nichts draufgeschlagen, wie manche vielleicht meinen. Die Einkaufspreise sind dermaßen in die Höhe geschnellt.“ Auch im Bereich Fleisch mussten die Verbraucher mehr zahlen. Und werden es auch künftig tun müssen. „Jeder will bessere Haltungsformen für die Tiere. Das ist ja auch richtig. Aber das kostet eben Geld. Das muss den Verbrauchern einfach bewusst sein. Verbesserte Haltungsformen oder Initiativen wie ,Bruderhahn‘ schlagen sich ganz klar im Preis nieder.“ (eck)