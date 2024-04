Merkur-Recherche in Zweibrücken Drei Monate E-Rezept-Pflicht: Zwiespältige Bilanz

Ein Nachteil für Patienten sei ebenfalls, dass sie anders als beim Rezept in Papierform nicht mehr direkt sehen können, was draufsteht. „Das hat am Anfang zu Unsicherheiten geführt“, bestätigt Schumann. Wenn das System funktioniere, könne eine fehlerhafte Verordnung zwar direkt zurück an die Praxis gehen und von dort eine neue geschickt werden. Voraussetzung für eine solch schnelle Lösung sei aber, dass es Apothekern gelinge, zeitnah mit Praxen zu kommunizieren – dort also jemanden zu erreichen.