Feuerwehr und Parkhaus-Betreiber E-Auto-Brände: Wie groß ist die Sorge in Zweibrücken?

Die Stadt Zweibrücken ist in Sachen Ladesäulen ohnehin eine der Vorreiterinnen in Deutschland. Im Verhältnis zur Einwohneranzahl hat die Rosenstadt auf Bundesebene die neuntmeisten Ladesäulen. Das geht aus dem aktuellen „Deutschlandatlas“ mehrerer Bundesministerien und des Statistischen Bundesamtes hervor. Genauer gesagt gibt es 208 öffentlich zugängliche Ladepunkte für Elektrofahrzeuge je 100 000 Einwohner (Stand 2022). Zum Vergleich: Der benachbarte Landkreis Südwestpfalz hat nur 25 und der Saarpfalz-Kreis 72. Eine Rolle dabei dürfte sicherlich auch das Outlet spielen. Der von den Pfalzwerken direkt vor dem Eingang am Welcome Center installierte Ladesäulen-Park verfügt über 17 Säulen mit 34 Ladepunkten für Autos – so viel auf einem Gelände gebe es sonst nirgends in Rheinland-Pfalz, so Oberbürgermeister Marold Wosnitza im Frühjahr bei der Eröffnung neuer Säulen.