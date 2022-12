Ehemaliges Evangelisches Krankenhaus Zweibrücken : Droht Fachklinik-Gebäude Zwangsversteigerung?

Zweibrücken Laut Amtsgericht Zweibrücken hat die Stadtverwaltung bezüglich des der Firma Helexier gehörenden ehemaligen Evangelischen Krankenhauses an der Oberen Himmelsbergstraße einen sogenannten „Versteigerungsvermerk“ ins Grundbuch eintragen lassen.

Den Vermerk ins Grundbuch bestätigte am Mittwoch auf entsprechende Nachfrage unserer Zeitung auch der Berater der Betreiberfirma Helexier, Klaus-Dieter Hielscher: „Jawohl, es gibt einen solchen Eintrag.“ Er diene der Stadt aber nur „zur Absicherung von Forderungen“, die sie gegenüber Helexier habe. Es seien noch „Beträge offen“. Um welche „Beträge“ es sich dabei handelt und in welcher Höhe, wollte Hielscher allerdings nicht verraten. Ihm sei im Übrigen „nicht bekannt, dass da (seitens der Stadtverwaltung) etwas betrieben wird“.

Und die Stadtverwaltung hielt sich am Mittwoch bedeckt. Der Leiter der Kämmerei, Julian Dormann, sagte auf Nachfrage unserer Zeitung lediglich, er könne sich aus Gründen der „Schutzwürdigkeit von Firmen und Personen“ grundsätzlich nicht zu derartigen Angelegenheiten äußern: „Man muss mit solchen Daten vorsichtig sein.“ Allerdings dementierte der oberste städtische Kassenwart auch nicht, dass es den in Rede stehenden Fall geben könnte.

Rückblende: Die Firma Helexier mit Sitz in Heltersberg hatte das Gebäude des einstigen Evangelischen Krankenhauses an der Oberen Himmelsbergstraße Anfang März 2020 der Zweibrücker Maklerfirma Immobilia abgekauft, die es im Dezember 2018 wiederum vom Träger des ehemaligen Evangelischen Krankenhauses erworben hatte. Helexier vermietete mehrere Räume das Hauses unter anderem an mehrere niedergelassene Ärzte und betreibt im Gebäude seit geraumer Zeit die private „Himmelsberg Fachklinik“, für die Anfang des Jahres eine eigene GmbH ausgegründet wurde. Laut ihrem Internetauftritt ist die Privatklinik unter anderem in den Bereichen Onkologie, Geriatrie und Weaning (Entwöhnung von der Beatmung) aktiv. Bis vor Kurzem war im Gebäude auch die „Radiologische Praxis am Himmelsberg“ von Dr. Franz Walter ansässig. Doch der Radiologe hat die Praxis, die er seit über anderthalb Jahrzehnten im Gebäude des im Jahr 2016 geschlossenen Evangelischen Krankenhauses betrieb, jüngst aufgegeben (wir berichteten).