Prozess vor dem Landgericht : Taxifahrer als Drogen-Kurier missbraucht?

Kann das sein? Ein Taxifahrer nimmt eine mysteriöse Tasche mit, interessiert sich aber nicht für ihren Inhalt. Foto: picture-alliance/ dpa/Felix Hörhager

Zweibrücken Das Landgericht Zweibrücken hat in der vergangenen Woche die vier parallel laufenden Verhandlungen gegen insgesamt elf Männer fortgesetzt, die in der Südwest- und Saarpfalz gemeinsam mit Rauschgift gehandelt haben sollen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rainer Ulm

Hat er als Taxifahrer im Mai 2020 Drogen nach Kaiserslautern gefahren? Diese Frage der Vorsitzenden Richterin Susanne Thomas hat ein 62-Jähriger aus Ludwigshafen mit einem klaren Nein beantwortet. Er war vor der Ersten Großen Strafkammer des Landgerichts Zweibrücken als Zeuge befragt worden, wo auch in der vergangenen Woche die vier seit nunmehr einem Jahr parallel laufenden Drogenbanden-Prozesse fortgesetzt wurden.

Der Zeuge hatte sich der Strafkammer zunächst als Kaufmann vorgestellt, der zwar „vor vier, fünf Jahren“ tatsächlich als Taxifahrer tätig gewesen sei, aber die ihm angelastete Fahrt hätte gar nicht durchführen können. Er behauptete: „Ich bin seit Februar 2020 krank, habe eine Nervenwurzelentzündung.“ Richterin Thomas hakte nach und konfrontierte ihn mit dem Umstand, dass er vor einigen Jahren wegen einer ähnlichen Sache schon einmal habe vor Gericht Angaben machen müssen. Ja, gab er zu, er sei „damals in Verruf geraten“, weil ein Stammkunde, der inzwischen verurteilt worden sei, in seinem Taxi „eine Tasche mit Betäubungsmitteln hingestellt“ habe – ohne dass er gewusst habe, was drin gewesen sei. Er habe in dem anderen Verfahren die Kurierfahrt zugegeben – allerdings nur, weil er damals bezüglich seiner Befragung „unvorbereitet gewesen“ sei. Und im Übrigen sei seine Frau vor einiger Zeit an Krebs erkrankt, müsse von ihm gepflegt werden, weshalb er gerade „eine schwierige Zeit“ durchmache und deshalb nun lieber die Aussage verweigern möchte.

Jedoch sind auch ohne diese (Nicht-)Aussage die meisten der Drogenfahrten im Zusammenhang mit den Aktivitäten der mutmaßlichen Bandenmitglieder belegbar – durch die akribische Auswertung der Daten, die die Ermittler auf den bei den Angeklagten sichergestellten Handys gefunden hatten. Zudem half den Beamten eine gezielte Telefon- und Innenraumüberwachung sowie die fast ununterbrochene Observation der Tatverdächtigen. Auch spielte den Ermittlern in die Karten, dass französischen und niederländischen Ermittlern in Zusammenarbeit mit den EU-Behörden Europol und Eurojust im Frühjahr 2020 ein Hackerangriff auf das Encrochat-Netzwerk gelungen war (wir berichteten). Wodurch die Handys von Zehntausenden mutmaßlichen Kriminellen überwacht werden konnten. Infolge der Entschlüsselung des zuvor vom Betreiber als abhörsicher gepriesenen Netzwerks wurden in Deutschland Hunderte Strafverfahren eingeleitet, so auch am Landgericht Zweibrücken. Dort müssen sich seit April 2021 elf Männer in vier parallel laufenden Verfahren wegen des Vorwurfs bandenmäßigen Drogenhandels verantworten. Sie sollen sich laut Anklage Mitte 2018 zusammengeschlossen und bis November 2020 in über 100 Fällen kiloweise Betäubungsmittel im Millionen-Wert umgeschlagen haben. Dabei sollen sie Marihuana, Amphetamin, Kokain und Haschisch bei Lieferanten vor allem im Rhein-Main-Gebiet oder übers Internet erworben und in der Südwest- und Saarpfalz, auch in Pirmasens und Zweibrücken, weiterverkauft haben.

So konnte auch der Weg einer Lieferung von zehn Kilogramm der synthetischen Droge Amphetamin verfolgt werden, wie jetzt ein 41-jähriger Oberkommissar der Kriminaldirektion Kaiserslautern berichtete. Das Rauschgift war zunächst von Darmstadt nach Kaiserslautern und dann nach Hochspeyer transportiert worden, wo mehrere der Angeklagten wohnten. Von dort aus sei die Verteilung an die Unterhändler und Endkunden organisiert worden – bis weit in den saarpfälzischen Raum hinein. Zur Übergabe der Drogen hatte man sich mal auf Baumarkt-Parkplätzen, mal auf einsamen Waldwegen, mal an Tankstellen und anderswo verabredet.