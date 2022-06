Drogenbanden-Prozess : Ein Kilo Amphetamin in Party-Licht-Verpackung versteckt

Zweibrücken In den Zweibrücker Landgerichts-Verfahren gegen insgesamt elf mutmaßliche Drogenhändler kamen weitere Details der Deals ans Licht.

Von Rainer Ulm

Manchmal hatten sich die Verdächtigen in einer ihrer Wohnungen „auf ein Kiffchen“ (statt „auf ein Käffchen“ und als Synonym für: gemeinsam einen Joint rauchen) verabredet, um ihr weiteres Vorgehen bei ihren Drogengeschäften zu besprechen. Das hat ein 49-jähriger Hauptkommissar der Kriminaldirektion Kaiserslautern in der vergangenen Woche als Zeuge vor der Ersten Großen Strafkammer des Landgerichts Zweibrücken berichtet.

Dort waren die vier, nunmehr seit April 2021 parallel laufenden Prozesse gegen insgesamt elf Männer fortgesetzt worden, denen die Anklage bandenmäßigen Drogenhandel vorwirft. Sie sollen sich Mitte 2018 zusammengeschlossen und bis November 2020 in über 100 Fällen kiloweise Betäubungsmittel im Millionen-Wert umgeschlagen haben. Dabei sollen sie Marihuana, Amphetamin, Kokain und Haschisch bei Lieferanten vor allem im Rhein-Main-Gebiet oder übers Internet erworben und in der Südwest- und Saarpfalz, auch in Pirmasens und Zweibrücken, weiterverkauft haben. Dabei spielte den Ermittlern in die Karten, dass französischen und niederländischen Ermittlern in Zusammenarbeit mit den EU-Behörden Europol und Eurojust im Frühjahr 2020 ein Hackerangriff auf das vorzugsweise von Kriminellen genutzte Encrochat-Netzwerk gelungen war. Infolge der Entschlüsselung des vom Betreiber als abhörsicher gepriesenen Kurznachrichtendienstes und der Weiterleitung der Daten an deutsche Ermittlungsbehörden wurden Hunderte Tatverdächtige festgenommen und entsprechend viele Verfahren eingeleitet, so auch am Landgericht Zweibrücken (wir berichteten).

Der Kripobeamte aus Kaiserslautern erzählte weiter, dass erst eine fast ununterbrochene Telefon- und Innenraum-Überwachung der Verdächtigen und deren stundenlange Observation die Straftaten hätten belegen können. So sei eine Streifenwagenbesatzung Mitte September 2020 „von uns darauf hingewiesen“ worden, bei einem der Beobachteten eine somit „nicht ganz zufällige“ Verkehrskontrolle an einer Tankstelle in Kaiserslautern durchzuführen. Jedoch habe es auch unabhängig von den Verdachtsmomenten einen Grund für diese Kontrolle gegeben, ergänzte der Kriminalhauptkommissar: „Die Kollegen hatten nämlich zuvor gesehen, dass er während der Fahrt mit dem Handy am Ohr telefoniert hatte.“ Und prompt fanden die Beamten bei der Durchsuchung auf der Rückbank des Oberklasse-Autos gut ein Kilogramm der synthetischen Droge Amphetamin, versteckt in einem „Partylight“-Karton für eine Festbeleuchtung. Zuvor hatten die Ermittler beobachtet, wie der heute 31 Jahre alte Angeklagte eben jene Schachtel aus einem observierten Haus in Hochspeyer getragen und im Pkw verstaut hatte. Für den Mann war die Party damit erstmal beendet. Er wurde festgenommen und aufs Polizeirevier gebracht.

Offenbar ging es den mutmaßlichen Drogenbanden-Mitgliedern nicht allein um Masse, sondern auch um Klasse. So habe man sich mehrfach über die Qualität des gelieferten Rauschgifts erkundigt, gab ein anderer, 47-jähriger Beamter der Kriminaldirektion Kaiserslautern zu Protokoll. So hätten die Ermittler aus einem der vielen mitgeschnittenen Innenraumgesprächen heraushören können, dass ein Verdächtiger auf eine entsprechende Frage eines anderen antwortete: Er sei „zufrieden mit der Top-Ware“. Damals sei es um zehn Kilogramm Marihuana gegangen, die geliefert und von Bandenmitgliedern unter anderem bis nach Zweibrücken und Homburg zum Zwischenlagern in Bunkerwohnungen gebracht oder direkt an diverse Endabnehmer verteilt worden waren. Das abgehörte Gespräch sei letztlich auch ein Beleg für die Ermittler gewesen, sagte der Kriminalbeamte, „dass das Geschäft auch tatsächlich gelaufen ist“.