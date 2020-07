Zweibrücker Polizei leitet Strafverfahren gegen zwei Männer ein : Nach Pkw-Kontrolle: Polizei findet Cannabis-Plantage

Zweibrücken Die Polizei hat bei der Durchsuchung einer Wohnung in Zweibrücken eine Plantage mit 26 Cannabispflanzen gefunden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, seien den Beamten bei einer Fahrzeugkontrolle in der Bubenhauser Blieskastelstraße ein 37 Jahre alter Fahrer und sein 34 Jahre alter Beifahrer aufgrund drogentypischer Erscheinungen aufgefallen.

