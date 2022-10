Verfahren vor dem Landgericht : Urteile in Drogenbanden-Prozessen für November erwartet

Foto: Rainer Ulm

Zweibrücken Die neun Angeklagten müssen mit langjährigen Haftstrafen rechnen.

Nun sollen die Urteile gegen die noch insgesamt neun Angeklagten in den vier vor dem Landgericht Zweibrücken seit April 2021 parallel laufenden Drogenbanden-Prozesse im November verkündet werden. Dieses Ziel sich die Erste Große Strafkammer vergangene Woche gesteckt – nachdem einige der Verhandlungen, vor allem wegen Corona-Erkrankungen mehrerer Prozessbeteiligter, ausgefallen waren. Bisher wurden nur zwei der ursprünglich elf Angeklagten zu neun beziehungsweise zu elf Jahren Haft verurteilt, nachdem deren Verfahren abgetrennt worden waren (wir berichteten).

Auch in dem Prozess mit zwei 27- und 37-jährigen Angeklagten hatte die Staatsanwaltschaft in der vergangenen Woche lange Gefängnisstrafen beantragt: sieben beziehungsweise siebeneinhalb Jahre Haft wegen bandenmäßigen Drogenhandels und Drogenbesitzes sowie wegen Beihilfe zum bandenmäßigen Drogenhandel (wir berichteten). In den anderen drei Prozessen mit je einem, zwei und vier Angeklagten stehen die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung noch aus. Sie wurden für übernächste Woche in Aussicht gestellt.

Die Urteile könnten ähnlich deutlich ausfallen wie die beiden bereits gesprochenen, wenngleich die Strafkammer auf der Grundlage der Erkenntnisse aus den zurückliegenden Verhandlungen offenbar zu Zugeständnissen bereit ist. So regte die Vorsitzende Richterin Susanne Thomas im Prozess gegen zwei 32-jährige Angeklagte an, die Zahl der ihnen vorgeworfenen Fälle bei dem einen Mann um 15 und bei dem anderen um elf Fälle zu reduzieren. Insgesamt waren ihnen in der Anklageschrift 44 Fälle bandenmäßigen Drogenhandels angekreidet worden, bei denen sie rund 1,5 Millionen beziehungsweise 600 000 Euro eingenommen haben sollen. Fallzahlen und Summen, die nun schrumpfen könnten. Gleichwohl wiegt auch der Anklage-„Rest“ schwer, weshalb diese beiden Angeklagten ebenfalls mit einer langen Gefängnisstrafe rechnen müssen.

In der vergangenen Woche ist zudem der Drogenbanden-Prozess mit nur noch einem Angeklagten fortgesetzt worden, der aus dem Prozess mit ursprünglich drei Angeklagten, von den zwei bereits verurteilt wurden, übrig geblieben ist. Hier räumte der 31-Jährige auf Nachfrage der Strafkammer zumindest ein, an vielen der ihm zur Last gelegten 56 Einzeltaten beteiligt gewesen zu sein. Er betonte aber, zwar „den Gedanken gehabt“ zu haben, die synthetische Droge Amphetamin selbst herzustellen, es dann aber unterlassen zu haben. Auch habe er einmal überlegt und entsprechende Recherchen angestellt, ob es möglich wäre, das Amphetamin als Weinlieferung getarnt nach England zu verschiffen. Der 31-Jährige gab jedoch zu, Rauschgift von Fall zu Fall „bestellt, abgeholt und übergeben“ zu haben – und zwar kiloweise. Manchmal sei es allerdings gar nicht erst „zur Auslieferung“ gekommen, schränkte er ein. Er habe die Drogen – auch Kokain und Marihuana – in Eigentumswohnungen in Mutterstadt und in Freinsheim zwischengelagert. Dort hatten die Ermittler später unter anderem 25 000 Euro sichergestellt, die wohl aus seinen Drogengeschäften herrührten. Die Tateinnahmen bezifferte die Staatsanwaltschaft mit insgesamt rund 945 000 Euro – Geld, das der Angeklagte unter anderem in drei in Kirchheimbolanden zugelassene hochwertige Motorräder und ein Auto gesteckt haben soll.

Zu Beginn der vier seit April 2021 am Landgericht laufenden Prozesse hatte die Staatsanwaltschaft den ursprünglich elf Männern bandenmäßigen Drogenhandel vorgeworfen. Demnach sollen sie sich Mitte 2018 zusammengeschlossen und bis zu ihrer Festnahme im November 2020 in über 100 Fällen kiloweise Betäubungsmittel im Millionen-Wert umgeschlagen haben. Dabei sollen sie Marihuana, Amphetamin, Kokain und Haschisch bei Lieferanten vor allem im Rhein-Main-Gebiet oder übers Internet erworben und in der Südwest- und Saarpfalz, so auch in Pirmasens und Zweibrücken, weiterverkauft haben.