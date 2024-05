Menschen in der Region zeigen sich solidarisch DRK koordiniert Spendenhilfen und Helferbörse

„Die Solidarität in der Stadt ist unbeschreiblich. Es ist schön zu sehen, wie die Menschen in Zweibrücken in dieser Notsituation zusammenstehen und einander helfen. Bedingungslos, egal ob mit Muskelkraft oder finanziell. Vielen Dank an das DRK für die Koordination des Spendenkontos und der Helferbörse“, so Oberbürgermeister Marold Wosnitza.