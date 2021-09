Verfahren wird weiter vor Gericht verhandelt : Keine Einigung im Streit „Sauder gegen DRK“

Zweibrücken Nach der Kündigung des Geschäftsführers fordern beide Seiten von einander Summen im fünfstelligen Bereich.

Am Freitag hat der Vorsitzende der Ersten Zivilkammer des Landgerichts Zweibrücken, Peter Ehrmantraut, verkündet, dass sich beide Seiten nicht haben außergerichtlich einigen können. Wozu der Richter den Kläger und den Beklagten bei einem vorausgegangen Gütetermin Ende Juli aufgefordert hatte.

Sein Mandant sei durchaus bereit gewesen, „einen Teil des Schadens zu regulieren“ und – statt einer fristlosen Kündigung – „einer Aufhebung des Arbeitsvertrages zum 30. Juni 2020 zuzustimmen“, sagte der Pirmasenser Rechtsanwalt Christian Zinzow, der den ehemaligen DRK-Kreisgeschäftsführer vertritt. Darauf habe sich die Gegenseite aber nicht eingelassen. Sauder selbst sagte am Freitag am Rande des Verkündungstermins im Landgericht: „Das DRK hatte andere Vorstellungen.“ Und das, obwohl er seine Forderung, das DRK möge ihm 75 000 Euro für die infolge der fristlosen Kündigung entgangenen Bezüge nachzahlen, auf etwa ein Drittel (25 000 Euro plus Vergütung von Urlaubsansprüchen) reduziert habe. „Ich war sogar bereit, eine Verrechnung vorzunehmen. Mehr Entgegenkommen war nicht möglich.“