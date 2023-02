Nur Montag/Dienstag noch geöffnet : Nach 15 000 Abstrichen: Zweibrücker DRK schließt Corona-Teststationen

Im Frühjahr 2020 hatte die erste Corona-Testatation des DRK Südwestpfalz in Zweibrücken ihre Arbeit aufgenommen. Ab Mittwoch ist das alles Geschichte. Foto: Norbert Schwarz

Zweibrücken Das DRK Südwestpfalz beendet „den längsten Einsatz unserer HelferInnen nach dem Zweiten Weltkrieg“. Am Dienstag kann man sich in Zweibrücken ein letztes Mal testen lassen. Doch bei Bedarf werde schnell reagiert.

Das Zweibrücker Deutsche Rote Kreuz schließt die Covid-Teststationen im gesamten Gebiet des DRK Südwestpfalz, „da zum 01.03.2023 die Testpflicht in fast allen Bereichen entfällt“, teilt DRK-Kreisgeschäftsführer Hans Prager mit. Letzter Öffnungstag ist damit am Dienstag, 28. Februar. „Die Schließung wäre binnen eines Tages jederzeit wieder rückgängig zu machen, wenn noch einmal Bedarf entstehen sollte“, betont Prager, gegebenenfalls sehr flexibel auf eine Verschärfung der Pandemie-Lage reagieren zu können.

„Das Rote Kreuz bedankt sich vor allem bei den vielen ehrenamtlichen HelferInnen, die im Laufe der fast drei Jahren über 150 000 Abstriche durchgeführt haben und so in Zusammenarbeit mit den Kommunen und vor allem dem Gesundheitsamt dazu beigetragen haben, dass die Pandemie einigermaßen im Griff gehalten werden konnte“, schreibt Prager in der Pressemitteilung.