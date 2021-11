Attacke auf Plane und Tanks sowie Schmierereien : DRK beklagt Vandalismus an Teststation

DRK beklagt Vandalismus an Teststation

Die Teststation des DRK an der Kasernenstraße. Der Andrang dort wird immer größer, das DRK sprach zuletzt im Merkur von einer Verdreifachung der Tests. Manchen Vandalen ist diese Station ein Dorn im Auge. Foto: Mathias Schneck

Zweibrücken Der Zwang, sich testen lassen zu müssen, schlägt offenbar bei manchen Gegnern dieser Politik in Gewalt um. Das DRK beklagt, die Teststation an der Kasernenstraße sei zuletzt wiederholt Ziel von Vandalen geworden. Es habe regelrechte Sabotage-Akte gegeben.

Wer steht schon gerne bei diesem Wetter in der Kälte – und wartet darauf, dass ihm mit einem Stäbchen in die Nase oder in den Rachen gefahren wird? Vermutlich wohl kaum einer.