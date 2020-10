Auch S-Bahn wird Thema sein : Dreyer weiht neue Mobilitätszentrale im Bahnhof ein

Zweibrücken Besuch aus Mainz für den aufgewerteten Bahnhof der Rosenstadt:

Die rheinland-pfälzische Minsterpräsidentin Malu Dreyer (SPD) besucht am Montag Zweibrücken und wird dort als Schwerpunkt ihres Besuches die neue Mobilitätszentrale im Bahnhof offiziell einweihen. Diese Merkur-Infomation bestätigte am Dienstag die Staatskanzlei in Mainz.