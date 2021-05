Rheinland-Pfalz : Dreyer kündigt für nächste Woche deutliche Corona-Lockerungen an

Berlin/Mainz Rheinland-Pfalz will angesichts sinkender Inzidenzen die Corona-Beschränkungen deutlich lockern — und auch Kindern und Jugendlichen vom 7. Juni an einen Piks ermöglichen.

(dpa) Mehr Kontakte, Außengastronomie ohne Test, Freibadbesuche und Kulturveranstaltungen: Rheinland-Pfalz will die Corona-Beschränkungen angesichts der sinkenden Neuinfektionen nächste Woche deutlich lockern. Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren sollen – wie alle Erwachsenen – von 7. Juni an geimpft werden können, wenn der Impfstoff für sie erwartungsgemäß am Freitag zugelassen wird. Das kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstag in Berlin nach dem Impfgipfel von Bund und Ländern an.