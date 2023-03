Bei Zweibrücker Polizei melden : Zwei von drei Unfallflüchtigen noch gesucht

Zweibrücken Aufgeklärt ist ein Parkrempler vorm Hilgardcenter, noch keine Hinweis gibt es zu Fällen am Outlet und in der Ortsdurchfahrt Rimschweiler.

Zu zwei weiteren Unfallfluchten ebenfalls am Donnerstag in Zweibrücken sucht die Polizei noch Zeugen. Hinweise werden erbeten unter Tel. (0 63 32) 97 60 oder an pizweibruecken@polizei.rlp.de:

In der Vogesenstraße (Ortsdurchfahrt Rimschweiler) streifte ein Unfallflüchtiger in der Zeit zwischen Mitternacht und 7.30 Uhr ein schwarzes SUV der Marke Ford, das vor dem Haus entgegen der Fahrtrichtung am Straßenrand geparkt war. Bei dem Kontakt riss der rechte Außenspiegel des Ford ab und es kam zu einem Streifschaden am hinteren Seitenteil des Fahrzeug. Der/die Unfallflüchtige richtete rund 2500 Euro Fremdschaden an.