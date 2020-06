Nicht mehr die aktuelle Coronavirus-Hochburg in Rheinland-Pfalz : Corona-Fallzahl in Zweibrücken sinkt langsam wieder

Zweibrücken Drei der zuletzt acht neuen Zweibrücker Corona-Infizierten sind schon wieder genesen.

Am Dienstag gab es im Gesundheitsamtsbezirk noch fünf aktuell an dem gefährlichen Coronavirus erkrankte Menschen. Diese sind zwar alle aus Zweibrücken. Aber die guten Nachrichten für die Rosenstadt ist: Am vergangenen Donnerstag waren es noch acht Infizierte. Drei von ihnen sind also nun genesen. Und: Es ist scheint gelungen, weitere Ansteckungen zu verhindern.