Dr.-Ehrensberger-Straße oft voller Pfützen : Sanierte Straße: Seenlandschaft – oder Bäume fällen

Baum und Lampenmast (ganz rechts) lassen hier keinen Platz für für einen Regenwasser-Einlauf erforderliche Arbeiten im Erdreich, so der UBZ. Foto: FWG Zweibrücken

Zweibrücken Ernüchternde Antwort auf FWG-Anfrage zur Dr.-Ehrensberger-Straße im Stadtrat: Mit Pfützen war von vornherein zu rechnen.

Vor einem Jahr hat die Dr.-Ehrensberger-Straße einen neuen Belag bekommen. Der sieht zwar bei gutem Wetter gut aus, und auch die zahllosen Schlaglöcher, die Verkehrsteilnehmer jahrelang geplagt hatten, sind weg. Aber, kritisierte FWG-Fraktionschef Kurt Dettweiler in der jüngsten Stadtratssitzung: „Nach Regen ist das mehr ein See als eine Straße! Das kann man nicht als eine gelungene Maßnahme abhaken.“

Er selbst sei dort schon mehrmals bei Regen durchgefahren: „Fußgänger werden geduscht, wenn da ein Fahrzeug durchfährt, nicht nur bei Starkregen.“

Der FWG-Antrag dazu (wir berichteten) wurde im Stadtrat lediglich als Anfrage behandelt. Die Freien Wähler wollten wissen, warum nach dem Ausbau der Dr.-Ehrensberger-Straße augenscheinliche keine Qualitätsüberprüfung und Endabnahme vorgenommen worden sei. Die Straße sei mit wiederkehrenden Beiträgen (also Geld der Bürger) finanziert worden und müsse „dringend in einen ordnungsgemäßen Zustand gebracht werden“.

Steffen Mannschatz vom für die Zweibrücker Straßen zuständigen UBZ (Umwelt- und Entsorgungsbetrieb Zweibrücken verteidigte die Straßenbaufirma gegen die Vorwürfe: „Die Auflage war, das war dem Stadtrat bekannt: Wegen der Bäume konnte man bei den Arbeiten nicht in die Tiefe gehen.“ Deshalb seien auch die Leerrohre unter der Straßenmitte verlegt statt wie sonst üblich am Straßenrand. Am Straßenrand mangelt es so an Gelegenheiten zum Wasserablauf. Zudem habe die Dr.-Ehrensberger-Straße nur „ein sehr geringes Längsgefälle von ein bis zwei Prozent, sodass es keine Ablaufmöglichkeit gibt“, erläuterte der UBZ-Betriebshof-Abteilungsleiter.

Etwa alle 20 Meter stehe an dieser Straßen-Allee ein Baum, sagte Mannschatz weiter. Die Wurzeln seien etwa so breit wie die Kronen. „Entweder Bäume – oder der Zustand, wie er jetzt ist“, verdeutlichte Mannschatz, dass etliche Bäume hätten gefällt werden müssen, um tief genug graben zu können, um seitlich ausreichende Abflussmöglichkeiten zu schaffen, die bei Regen die beobachteten größeren Pfützen zu verhindern.

Der UBZ-Mitarbeiter illustrierte die Probleme beispielhaft auch mit dem von der FWG selbst gelieferten Foto (siehe auch hier in diesem Artikel) an der Kreuzung zur Saarlandstraße: „Wegen des Lampenmastes und des Baumes ist ein Straßen-Einlauf nicht möglich, ohne den Baum zu fällen.“ „Ich bin Straßen-Experte – haben Sie einen Vorschlag?“, fragte Mannschatz in Richtung FWG.

Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) brach an dieser Stelle das Thema aus Geschäftsordnungs-Gründen ab: „Wir können hier keine Diskussion führen, weil es sich um eine Anfrage handelt.“