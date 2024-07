Dorffest Bienvenue à Mörsbach

Die Bürgerinitiative wurde 2014 ursprünglich aus Protest gegen die Erweiterung der Deponie Rechenbachtal und die Verarbeitung gefährlicher Stäube in der dortigen Konditionierungsanlage gegründet und bekam dabei eine sehr positive Resonanz aus der Dorfbevölkerung zu spüren. „Es ist uns gelungen, Alteingesessene mit den Neubürgern aus dem dem hinzugekommenen Baugebiet zusammen zu bringen, alle haben gemerkt, dass man gemeinsam etwas erreichen kann“, erinnert sich Julia Igel an die Anfänge. Nach Teilerfolgen, dank auch eines guten Miteinanders mit dem UBZ als Betreiber der Deponie, engagiert sich der überparteilichen Verein sehr für ein soziales Miteinander in Mörsbach, beispielsweise durch verschiedene Feste und Aktionen. „Die Entwicklung auf der Deponie Rechenbachtal verfolgen wir aber weiterhin sehr genau“, so Igel, die auch „Die Grünen“ im Stadtrat Zweibrücken vertritt.