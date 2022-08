Bands sorgen für Stimmung, FCK siegt : Dorffest in Martinshöhe wieder ein Erfolg

Das 30. Dorffest in Martinshöhe am Wochenende war wieder einmal ein echter Kracher. Der Sieg des 1. FCK über den FC St. Pauli setzte der ausgelassenen Stimmung das Sahnehäubchen auf. Viele feierten frenetisch die drei Punkte für die Pfälzer in der Zweiten Bundesliga. Im Anschluss wurde dann mit so manchem Becher Bier darauf angestoßen. Foto: Norbert Schwarz