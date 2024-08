Biedershausen Alle Hände arbeiten für die Party am Wochenende

Selbstbewusst sind die Biedershauser allemal und halten auch gewisse Festtraditionen hoch. So kommt bei ihnen am Samstagabend keine vorgefertigte Pizza in den Backofen den sie mit Buchenholz befeuern. Nein, die Biedershauser Pizzen sind allesamt „handgemacht“, werden individuell nach Wunsch belegt und bekommen eine Tomatensoße als Grundlage, die nach geheimer Dorfrezeptur hergestellt wird. „Was aus der Kühltruhe ist nicht unser Ding“, sagt Christian Bühler, wobei das Ausprobieren durchaus thematisiert wird, wie das Beispiel „Gyros anstelle Rollbraten“ zeigt. Der Biedershauser Rollbraten, mit Fleisch von Biedershauser Schweinen würzig zubereitet, fehlte letztes Jahr auf der Speisekarte, stattdessen gab es Gyros. Bühler: „Ein Versuch war es wert, doch die Nachfrage nach unserem Rollbraten ist dermaßen riesig gewesen, dass es am Sonntag neben den anderen Gerichten auch wieder Rollbraten mit Beilagen gibt.“