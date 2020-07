Banken : Doppelfiliale in Niederauerbach

Zweibrücken Ein Standort, zwei Banken – das ist die neue Realität in Niederauerbach.

Die Sparkasse Südwestpfalz und die VR-Bank Südwestpfalz werden sich ab 17. Juli eine Selbstbedienungs-Filiale in Niederauerbach teilen. Wie die Sparkasse mitteilt, zieht ihr bisheriger Selbstbedienungsstandort von der Hofenfelsstraße 274 zur VR-Bank in die Tschifflicker Straße 30. In der gemeinsamen Stelle können sowohl die Kunden der Sparkasse Südwestpfalz als auch die Kunden der VR-Bank Südwestpfalz ihre Bankgeschäfte in gewohnter Form vornehmen. Am 16. Juli sind beide SB-Stellen wegen des Umzuges geschlossen. Die beiden Kreditinstitute wollen sich die laufenden Kosten für den Betrieb teilen.