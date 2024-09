Fahrzeuge auf Ex-Steitzhof-Gelände gesichtet Kommt Amazon doch noch nach Zweibrücken/Contwig?

Diese verdichten sich dann aber in den vergangenen Tagen massiv, was eine mögliche Amazon-Nutzung betrifft. Erst bekam der Merkur aus politischen Kreisen einen Hinweis, dass sich in der leerstehenden Halle in der nächsten Zeit etwas tun würde: Amazon wolle demnach für die extrem verkaufsstarke Zeit vor Weihnachten temporär benötigte Kapazitäten mit der Halle auffangen. Das solle aber offenbar nur die nächsten Monate betreffen, anschließend ziehe sich Amazon wieder aus Zweibrücken zurück. Noch mehr Gewicht bekam das durch die Beobachtung eines Politikers, dass in den vergangenen Tagen „starker Verkehr von Amazon-Fahrzeugen“ auf dem Ex-Steitzhof-Gelände zu beobachten gewesen sei. Was unser Fotograf am Dienstag gleich beim ersten Ortstermin mit den zwei Lastern bestätigt fand.