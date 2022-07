Kulinarischer Abend beim Landgestüt : Über 100 Gäste tafeln festlich in Weiß

Über 100 festlich gekleidete Genussfreudige zelebrierten das traditionelle Dinner in Weiß im Landgestüt. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken „Wird da eine Hochzeit gefeiert?“ fragten sich Passanten in der Allee, als sie am Landgestüt Zweibrücken vorbei kamen. Über 100 festlich in weiß gekleidete Menschen, viele Damen sogar mit weißen Hüten, tafelten an ebenso festlich in weiß gedeckten und geschmückten Tischen.

Zweibrücken zelebrierte sein „Dinner in Weiß“ in diesem Jahr unter den alten Kastanienbäumen vor der Kulisse des historischen Landgestüts und der Allee.

Nach der Wärme des Hochsommertages herrschten hier im Baumschatten auf der Wiese angenehme Temperaturen. Was besonders auffiel neben der enormen Beteiligung war eine Vielzahl an neuen Gesichtern. „Wir hatten ein paar krankheitsbedingte Ausfälle“, bestätigte Gestütsleiterin Maren Müller. Die unter anderem gelernte Gastronomin und Marketing-Fachfrau hat als Mitglied im CDU-Vortstand von Zweibrücken Mitte vor rund zehn Jahren das erste Dinner in Weiß auf dem Herzogplatz nach der Idee ihrer Parteigenossin Julia Dahlhauser mit aus der Taufe gehoben.

Mittlerweile wird die beliebte Open-Air-Veranstaltung von Gemeinsamhandel Zweibrücken und dem Stadtmarketing organisiert. So werden, anders als in den Anfangsjahren, Biergarnituren als große Tafeln gestellt und nur Tischdecken oder Hussen dafür sind selbst mitzubringen, ebenso wie Geschirr und Gläser, Deko-Material und natürlich etwas Gutes zu essen und zu trinken. An dem Tischbereich Müller-Familie und Freunde gab es unter anderem spanische Tortillas. Auch das Team des Landgestüts hatte die Stallkleidung gegen weiße Sommerkleider eingetauscht und genoss es, seinen Arbeitsplatz einmal aus einer völlig anderen Warte zu erleben.

An Anke Schmitt, Leonie Tronnier und Pauline Neumann war die jährlich wiederkehrende Veranstaltung bislang völlig vorbei gegangen. In diesem Jahr hatten die jungen Damen ihre Teilnahme beschlossen und waren ebenso überrascht wie erfreut, quasi ein Heimspiel zu feiern.

Das gilt auch für Pferdewirtin und Kollegin Vanessa Annawald. Als wegen der Vorbereitungen der Standort bereits Ende der vergangenen Woche durchgesickert war, hatte sie beschlossen, ihren 41. Geburtstag am vergangenen Donnerstag doch gleich beim Dinner-in-Weiß im Landgestüt zu feiern. Begeistert von der Kleiderordnung und der Location war die aus Vietnam stammende Familie von Philipp Tran. Der Soldat hatte nach der Ankündigung in der Zeitung seinen Besuch kurzerhand ins Landgestüt eingeladen. Er freut sich: „Es ist ganz toll hier. Das hat einfach gepasst.“

Zu den Zweibrücker Urgesteinen, die bislang bei fast jedem Dinner-in-Weiß dabei waren, gehört Gerhard Cleemann, Vater der Gemeinsamhandel-Vorsitzenden Sandra Cleemann. Wenngleich die Damen in seiner Begleitung ein Gartenambiente wie den Garten Rücker, in dem die letzten beiden Dinner-in-Weiß stattfanden, bevorzugt hätte, gefällt es dem langjährigen Kassenwart des Gemeinsamhandel in Zweibrückens Stolzobjekt.