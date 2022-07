Veranstaltungsort bekanntgegeben : Dinner in Weiß dieses Jahr am Landgestüt

Die Location am Landgestüt. Foto: Petra Stricker

Zweibrücken Wie versprochen hat City-Managerin Petra Stricker das Geheimnis um den Standort 2022 für das „Dinner in Weiß“ gelüftet. In diesem Jahr, am Samstag, 23. Juli pünktlich ab 17 Uhr, beginnt das kulinarisch-gesellschaftliche Event an einem der schönsten Orte in der Zweibrücker Innenstadt: Auf der großen Wiese im Landgestüt Zweibrücken, kühlend umgeben von Schatten spendenden Kastanienbäumen, mit Blick auf die historischen Gestütsgebäude und die Allee.

Von Cordula von Waldow

Das „Dinner in Weiß“ ist neben der Geselligkeit und den kulinarischen Köstlichkeiten – natürlich in weiß – die jeder Teilnehmer selbst organisiert und mitbringt, auch optisch eine Augenweide. Die Teilnehmer decken festlich ihre Tische, verkleiden die zur Verfügung gestellten Biergarnituren mit weißen Hussen und addieren so Festtisch um Festtisch zu einer großen festlich-weißen Tafel, an der gemeinsam gespeist wird. Unter dem Motto: „Alles in weiß“, trägt die passende Sommerkleidung zu dem Gesamtambiente bei – die Feiernden bilden so zugleich einen Teil der Dekoration. Einzig das Schuhwerk darf eine Ausnahme bilden. Biergarnituren werden vom Landgestüt in begrenzter Anzahl zu Verfügung gestellt, doch wer selbst eine solche oder die passende Camping-Garnitur besitzt oder ausleihen kann ist gebeten, bei mehr Bedarf auch Tisch und Stühle selbst mitzubringen. Die Resonanz selbst auf den Standort als „Katze im Sack“ ist bereits gut und die Gastgeber rechnen jetzt mit einem verstärkten Ansturm und freuen sich über jeden, der mitmacht.

Selbstverständlich ist, dass jeder nicht nur alles mitbringt, sondern im Anschluss auch alles wieder mitnimmt, ohne Hinterlassenschaften zu vergessen. Wer sich kulturell aktiv einbringen möchte, kann eine musikalische Darbietung zur Unterhaltung der Gäste anbieten, die dem Rahmen und Ambiente in Lautstärke und Musikauswahl entspricht und hangemacht ist. Dafür braucht sie nicht weiß zu sein, bestätigen Petra Stricker und das Festkommitee des Gemeinsamhandel.